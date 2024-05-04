نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "بنقدر ظروفك" بعد طرح البوستر الرسمي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "بنقدر ظروفك" البوستر الرسمي وذلك استعدادا لعرضه في دور السينمات، ومن المقرر عرضه يوم ٢٢ مايو الجاري.

طرح البوستر الرسمي لفيلم بنقدر ظروفك

وتصدر البوستر الرسمي، أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

أحداث فيلم بنقدر ظروفك

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

نجوم فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.