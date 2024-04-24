نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 مايو..تامر عاشور يقدم حفل غنائي جديد في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد في القاهرة، وقد أعلن عن تفاصيل الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً: "وحشتوني ووحشني الغناء معاكم، هستناكم يوم الجمعة ١٠ مايو في فاميلي بارك family park في أجمد وأقوى حفله بيكم".

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هيجيلي موجوع، كان موضوع، كنت فين، في بالي، ذكريات كدابة، كلموها عني..) وغيرهم الكثير.

تفاصيل حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي

يقدم الفنان تامر عاشور الحفل برفقة المطرب محمود العسيلي، وتم طرح تذاكر الحفل وجاءت أسعارها كالتالي:الفئة الأولى بملبغ 20 ألف جنيهًا وهي عبارة عن طاولة تسمح بدخول 10 أفراد، الفئة الثانية يبلغ سعرها 2000 جنيهًا للفرد الواحد، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيهًا.

حفلات تامر عاشور القادمة

وفي سياق متصل يذكر أنه يعيش الفنان تامر عاشور حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مايو المقبل، ضمن حفلات موسم الصيف 2024.

وروج الفنان تامر عاشور عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لحفله المقبل المقرر إقامته في الكويت الشهر القادم، ونشر عاشور البوستر الدعائي للحفل، ومعلقًا «جمهور الكويت الحبيب، مستنينكم يوم 4 مايو في أرينا الكويت في حفل مميز وكبير مع ليلة عمر».

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلى موجوع، والتي تصدرت قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

كلمات أغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هديله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

بوداع‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ومافيش

ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وأنا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

وش تاني مني ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش