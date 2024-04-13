نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الفنانة بشرى ضيفة برنامج "تفاحة مصرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة مروة عبد المنعم في برنامجها "تفاحة مصرية" على قناة الشمس؛ الفنانة بشرى في حوار شيق مليء بالأسرار والكواليس الفنية والخاصة.

بشرى ضيف ببرنامج تفاحة مصرية

وتحكي بشرى على مدى حلقتين يومي السبت والأحد كواليس أعمالها الفنية الأخيرة؛ وتمارس بشرى هوايتها في التقليد والطبخ بالإضافة إلى الكثير من المواهب التي تتقنها.



بشرى تنتظر عرض مسلسل طبيبة شرعية

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تنتظر عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم طبيبة شرعية في وقت قريب، وهو من بطولة نضال الشافعي وفيراس سعيد ومروة عبدالمنعم ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة.

آخر أعمال بشرى

ويذكر أن آخر أعمال بشرى في السينما فيلم أولاد حريم كريم الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية الموسم الماضي، وكان من بطولة عددد كبير من النجوم والنجمات، منهم: مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، عمرو عبد الجليل، وعدد من الوجوه الشابة، وضم الفيلم عدد من الأغنيات بصوت المطرب مصطفى قمر ضمن الأحداث.