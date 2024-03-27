نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد العزيز لـ "حبر سري": مسلسل ذئاب الجبل "وشه مش نحس" وصلاح قابيل مات بعد تصوير 8 مشاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد النجم أحمد عبد العزيز، أن مسلسل ذئاب الجبل شهد صعوبات وكواليس كثيرة خلال تنفيذه، مشيرا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة ارسل له العمل ويسأله عن رأيه وبعد قراءته خمس حلقات تحمس للعمل، وخيره مجدي أبو عميرة بين دورين ولكن اختار دور الصعيدي.

وأضاف احمد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المسلسل بدأ معهم الفنان الراحل صلاح قابيل وبعد 8 مشاهد توفى ثم جاء لأداء الدور الفنان الكبير عبد الله غيث وتوفى قبل نهاية العمل بـ8 مشاهد ايضا، موضحا أن عبد الله غيث كان يؤدي نفس دور صلاح قابيل.

وتابع: "مسلسل ذئاب الجبل كان في أحداث كتير حصلت وأكثر من حد حصل له حالة وفاة وأحد أخوالي توفى في هذا العمل واتسرقت مني العبايا بتاعتي وكانت قيمة جدا ولكن بشكل عام مسلسل ذئاب الجبل مكنش وشه نحس وكان فيه متعة من كل اللي بيشتغلوا فيه والمتعة غطت على الاحداث المؤسفة اللى حصلت خلال التصوير".