أحمد سلامة يكشف سبب التفات الكثيرين تجاه الشخصيات الشريرة في المسلسلات

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان أحمد سلامة، إن مقياس نجاح الشخصية التي يقدمها هو الجمهور وردود فعل الناس، على العمل المقدم، متابعًا: "السوشيال ميديا بتناقش العمل ازاي وشايفنها بأي شكل".

أسباب تفاعل الجمهور مع الشخصية الشريرة

وأضاف "سلامة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس مسلسل "سر إلهي"، إن سبب تفاعل الشعب المصري مع الشخصية الشريرة بشكل أكبر يرجع إلى طيبة هذا الشعب، والشخصية الطيب شبه الشعب المصري وعشان كدة الشر بيلفت نظره أكتر".

صناع مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.