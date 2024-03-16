نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات شيرين رضا في برنامج "العرافة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين رضا، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد أن ظهرت في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “العرافة” وتحدثت عن زواجها من الفنان عمرو دياب وسبب الانفصال وعن ابنتها نور، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

زواج شيرين رضا من عمرو دياب

تحدثت شيرين رضا عن بداية تعارفها بالفنان عمرو دياب، قائلة:"لم أحاول لفت نظره، لأننا نعرف بعض جيدًا، فقد كان يعرفني جيدًا وصافحني، وبالنسبة لمين شد التاني، هو اللي جري ورايا".

وتابعت:“عمرو دياب كان واضحًا وصريحًا ودخل قالي أنا عاوز أقابل باباكِ وأتجوزِك”.

أسباب انفصال شيرين رضا من عمرو دياب

وردًا على سؤال ما سبب انفصالها عن عمرو دياب، قالت شيرين رضا:“الحياة بيني وبينه أصبحت مستحيلة، ووقت الانفصال كنا بنتخانق والحياة مش لذيذة، وأفضل ننفصل ونبقى أصدقاء عن إننا نكمل والمشاكل تكبر، ومنقدرش نبص في وش بعض”.

أسباب عدم دعم عمرو دياب لابنته نور

كما كشفت الفنانة شيرين رضا، السبب الذي يدفع ابنتها، والفنان عمرو دياب إلى عدم استخدام صورهما عبر حسابها على موقع “انستجرام”، مشيرةً إلى أنها تريد أن تستقل بنفسها بعيدًا عن أمها وأبيها.

وأضافت: "نفسها لما حد يدوس لها فولو يبقى لنور مش لبنت شيرين رضا وعمرو دياب، ونجحت في هذا الأمر".

وتابعت: “أحيانًا، ألتقي سيدات لا أعرفهن ويقلن لي إنهن يحبن نور ويتابعنها جيدًا على السوشيال ميديا، كما أنها لا تريد مني أو عمرو دياب الترويج لحسابها عبر موقع انستجرام، وأنا أسألها، لماذا؟ أعتقد أنها تريد أن تستقل بنفسها”.

هجوم شيرين رضا الفنانة المعتزلة شيرين رضا

كما هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعد الهجوم الذي شنته على ابنتها وابنة الفنان عمرو دياب بعد إعلان خطبتها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، حيث كتبت في وقت سابق عبر حسابها على فيسبوك: “ بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا”.

ووصفت شيرين رضا الفنانة عبير الشرقاوي بأنها مريضة نفسيًا، قائلة: “مريضة نفسيًا، لما تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى فاضية ومريضة نفسيًا، هذه الفنانة اعتزلت وانتهى الامر، تقعد في بيتها وتلم نفسها، وأدام اتحجبت يبقى عيب تقول الكلام ده، وبعدين هي مالها، عمرها ما كانت صاحبتي، نور تعمل اللي هي عاوزاه، خليها في نفسها وملهاش دعوة بابنتي”.