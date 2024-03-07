دينا لـ«أسرار النجوم»: هفضل أرقص لحد ما أموت..ونفسي مصر تكرمني

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت المذيعة إنجي علي، في حلقة برنامج «أسرار النجوم»، الفنانة دينا، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية، وقالت دينا عن الأمر الذي تعلمته من الجيل الذي سبقها في مهنتها: «تعلمت احترامهم وأخذ منهم أحسن ما عندهم في اختيار فرقتي والعازفين معي، والفنانة نجوى فؤاد كانت الحافز لي في مسيرتي وهي من أكثر الفنانات اللي صرفوا أموالا على هذه المهنة».

دينا: تربيت على احترام حرية الآخرين وابني تربى على نفس الأمر

وأضافت: «أنا اتربيت على احترام حرية الآخرين، وابني علي تربى على نفس الأمر، وكل واحد مخلوق في هذه الدنيا حر، وبالتالي عمري ما حكمت على أي شخص، في النهاية الإنسان يجب أن يخطئ حتى يتعلم».

دينا تكشف عن سر رشاقتها

وعن سر رشاقتها الدائمة، قالت: «الرياضة والحركة ومن ضمنها الرقص وهي حركة عنيفة بالتأكيد لها دور في تظبيط قوام الجسم، وأنا دائما محبة للرياضة والحركة، الرقص عايش في دمي من وقت ما كان عندي 9 سنين، ولا أتخيل نفسي أعمل في مهنة أخرى».

دينا: بحب سامية جمال جدًا وكانت دائمة الحركة على المسرح

وبسؤالها عن سيرة ذاتية تتمنى تقديمها في عمل فني، قالت دينا: «أنا بحب سامية جمال جدًا وهي كانت دائمة الحركة على المسرح في استعراضاتها ولكنها ليس لديها حياة خاصة أو وجع نقدر نتكلم عنه في عمل، ولو فيه سيرة ذاتية أتمنى تقديمها فستكون حياة شفيقة القبطية وهي أول راقصة رقصت بالشمعدان فهي لها ستايل لوحدها وحياتها مليئة بالتفاصيل، أيضا بحب نعيمة عاكف كانت ممثلة شاطرة ومتنوعة ولكنها توفت صغيرة في السن».

دينا:قصة حياتي مكتوبة وإنك تعبري بجسمك هو أصعب الفنون

وكشف دينا على أنها سجلت قصة حياتها وتم طباعتها في كتاب فرنسي، قائلة: «أنا قصة حياتي مكتوبة في كتاب بفرنسا اسمه حريتي في الرقص، وأنا تم تكريمي في العديد من دول العالم بسبب رقصي وهذا لم يحدث معي في مصر، ونفسي قبل ما أموت أخذ جائزة عن الرقص في مصر، وإنك تعبري بجسمك هو أصعب الفنون».