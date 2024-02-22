نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد وفيق: ياسر جلال له تطورات قوية في مشواره..وكريم عبد العزيز بيجمع كل طبقات المشاهدين في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد وفيق: ياسر جلال له تطورات قوية في مشواره..وكريم عبد العزيز بيجمع كل طبقات المشاهدين في الوطن العربي..كشف الفنان أحمد وفيق، عن المسلسلات التي ينوي مشاهدتها في سباق دراما رمضان 2024، من خلال تصريحات صحفية، حيث قال إنه ينوي أن يتابع عدد من الأعمال الدرامية خلال هذا الموسم

وقال أحمد وفيق،:"المعروف عني اني بحب اتفرج على معظم زمايلي الموهوبين بنتظر أعمالهم لأني بستفيد منهم وبستمتع، وهذا العام حابب اطمن علي ياسر جلال ومسلسله الذي سيقدمه ويحمل اسم "جودر"، لأنه ممثل مهم وبيقفز قفزات وتطورات قوية في مشواره".

أحمد وفيق: ياسر جلال له تطورات قوية في مشواره..وكريم عبد العزيز بيجمع كل طبقات المشاهدين في الوطن العربي

أبرز تصريحات أحمد وفيق عن مسلسلات رمضان 2024

وأضاف أحمد وفيق: "انتظر أيضًا مسلسل "الحشاشين" وهو عمل مهم وقدمته من قبل عن طريق قطاع الإنتاج ولكن ليس بنفس شكل الإنتاج الذي سنشاهده هذا العام".

وتابع أحمد وفيق: "وأنا واثق إن المخرج بيتر ميمي هيقدم المسلسل بشكل قوي وأيضًا كريم عبد العزيز فهو فنان لا مناقشة عليه فهو محبوب الجماهير ونقدر نقول عليه الجامع لكل طبقات المشاهدين في الوطن العربي".

أحمد وفيق: ياسر جلال له تطورات قوية في مشواره..وكريم عبد العزيز بيجمع كل طبقات المشاهدين في الوطن العربي

أحمد وفيق والسباق الرمضاني 2024

يذكر أن أحمد وفيق، سيشارك في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، ويعتبر هذا العمل هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، وحقق نجاحًا وانتشارًا واسعًا حول العالم، فيما تأتي النسخة المصرية منه في 30 حلقة فقط.

قصة مسلسل لانش بوكس وأبطال العمل

تدور أحداث مسلسل "لانش بوكس" حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجأت السيئة تتوالى.

ويشارك في بطولة مسلسل "لانش بوكس" كل من جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، إضافة إلى عدد آخر من النجوم، وهو من إخراج هشام الرشيدي.