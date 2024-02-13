أحمد شيبة يغني تتر مسلسل حق عرب رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل حاليا الفنان أحمد العوضي الاستعدادات الخاصة بمسلسل حق عرب، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

أحمد شيبة يغني تتر مسلسل حق عرب

وتعاقد أحمد شيبة علي تتر مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي،الذي سيعرض في الموسم الرمضاني القادم.

أبطال حق عرب

مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي ويظهر العوضي بشخصية عرب السويركي، يعمل في تجارة الخشب وتمر حياته بالعديد من الأزمات، كما تجمعه قصة حب مع دينا فؤاد.

أحدث أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، يعرض للعوضي حاليًا فيلمه الجديد الإسكندراني، إخراج خالد يوسف والذي يعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن عُرض له فيلم كارما في 2018، والعمل من تأليفه وإخراجه، وقدم بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، الراحلة دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، خالد الصاوي، وماجد المصري، كما تعاقد العوضي مؤخرًا على بطولة أكثر من عمل سينمائي جديد سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال أحمد العوضي

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل ضرب نار الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي، حول ياسمين عبدالعزيز التي قدمت دور مهرة أبو الليل وهي فتاة شعبية تسكن في حي شبرا، وظهر أحمد غزي وآيسل رمزي كـ شقيقيها في العمل، تعمل ياسمين خلال الأحداث في مصنع عبايات، وتلتقي مع أحمد العوضي الذي يظهر بشخصية جابر أبو شديد الشهير بالكوماندا وهو رجل صعيدي يسافر إلى القاهرة من أجل الهرب من ثأر يواجهه ضمن الأحداث.

وأيضا شارك في فيلم موسى، الذي ظهر من خلاله كضيف شرف بشخصية ضابط، والعمل كان من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، صلاح عبدالله، أحمد حاتم، صبري فواز، محمود حافظ، محمد جمعة، الراحل هشام سليم، كما شارك الإعلامي عمرو أديب كضيف شرف، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.