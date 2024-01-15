نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة عنبر تكشف عن حقيقة طرد أشرف زكي لها من النقابة: 'محصلش وكان بيهزر معايا' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة عنبر، عن سبب غيابها بالساحة الفنية لمدة 4 سنوات، قائلة أن الأمر لم يكن لها يد فيه، فهي فنانة موهوبة ولها تاريخ فني كبير، وتجيد تقديم الدور بشكل جيد.

وتابعت عنبر، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"أنا الحمد لله بعمل اللي عليا وغيابي مليش يد فيه وآخر أعمالي كانت عفاريت عدلي علام.. وكنت سعيدة بالعمل وأتكرمت في أكتر من مكان عن دوري".

وأشارت عنبر، إلى أنها اختفت بعد ذلك وعرض عليها أعمال لم تكن مناسبة من حيث السيناريو وحجم الدور والشخصية وكانت ترفض إحترما لنفسها ولمكانتها.. ووقعت على أكثر من 3 مسلسلات لكن لظروفا ما توقفت الأعمال بعد التصوير والتحضيرات ولكن أرادة الله فوق كل شي.

الفنانة عنبر تتحدث عن ما جرى بينها وبين أشرف زكي

وكشفت عنبر عن كواليس ما جرى بينها وبين الدكتور أشرف زكي أمس خلال اجتماع نقابة المهن التمثيلية، حول طردها موضحة أن بعض الصفحات ضخمت من الموضوع وذكرت أشياء غير حقيقة حول طرد النقيب لي وهو لم يحدث نهائيا، والدكتور أشرف زكي يحمي الفنان وعدم المساس بكرامة أي فنان ويوفر له وظيفة عمل.

واستكملت عنبر حديثها متسائلة:"هل لما شخص يقولي نغير الموضوع أو نقفل عليه يعني كده طردني!؟.. أي حد جايز يختلف مع غيره في وجهات النظر، أنا سيبت الميكروفون وقعدت على الكرسي بتاعي ولم أغادر القاعة".



واختتمت عنبر حديثها بأن الدكتور أشرف زكي، قام بإرضائها في نهاية الإجتماع وتصالحا وظلا يضحكان وكان يمازجها وأجتمعت معه أمس في النقابة والموضوع لم يكن به أي خلافات وبيننا صداقة كبيرة وأكن له كل الإحترام والتقدير ولكن طلب مني في بداية الإجتماع أن نذكر الإيجابيات قبل السلبيات.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.