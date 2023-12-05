نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام إسماعيل يشارك في جنازة ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان هشام إسماعيل على حضور جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا في صباح اليوم بعد مرورها بوعكة صحية.

حضور جنازة ناهد فريد شوقي

وتواجد في الجنازة رانيا فريد شوقي شقيقة الراحلة، المنتج والمخرج محمد السباعي ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن شقيقة الراحلة، بجانب تواجد داليا البحيري وابنتها قسمت حفيدة الراحلة وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

كما حرص كلًا من داليا مصطفى، المخرج شريف البنداري، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغني، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلي، المؤلف محمد الغيطي، مى الغيطي، سليمان عيد، سامح الصريطي.

وفاة ناهد فريد شوقي

وكانت الفنانة آية سماحة زوجة ابن الراحلة ناهد فريد شوقي، قد أعلنت عن وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقلت إلى رحمة الله أمي التانية ناهد فريد شوقي، إن لله وإن إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.



نعي نجوم الفن لـ ناهد فريد شوقي



كما حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي شقيقة ناهد فريد شوقي، على نعي شقيقتها بعد وفاتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد"، كما نعاها عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة دنيا سمير غانم، التي كتبت عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام":" البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها، الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي ربنا يصبركم يا رب".



نعي نقابة المهن التمثيلية



كما قامت نقابة المهن التمثيلية أيضًا بنعي ناهد فريد شوقي في بيان لها، قائلة: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي.



وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالصع التعازي لأسرة الراحلة؛ وابنتها الفنانة ناهد السباعي؛ وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.





معلومات عن ناهد فريد شوقي



ولدت المنتجة ناهد فريد شوقي يوم 25 ديسمبر عام 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وهي أيضًا شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، وهي والدة الفنانة ناهد السباعي.

