نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالشال الفلسطيني وعلم مصر.. إلهام شاهين في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا ما تعبر النجمة إلهام شاهين عن حبها وانتمائها لوطنها مصر، وتحرص دائمًا على رفع العلم المصري في جميع البلاد أثناء تكريمها، وشاركت إلهام جمهورها ببعض من الصور لها على “الإنستجرام”.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”في المهرجان المصري للسينما والفنون في أمريكا، وهي ترفع علم مصر ومرتدية الشال الفلسطيني معلقة: “تحيا مصر أم الدنيا”.

بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل في "المهرجان المصري الأمريكي".. إلهام شاهين تهنئ كريم عبد العزيز

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة النجم كريم عبد العزيزلحصوله على جائزة أحسن ممثل في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقامت إلهام شاهين بنشر بعض من صور المهرجان، وعلقت قائلة: “مبروك ختام دورة المخرج السوري العالمي مصطفي العقادو النجم المصري العظيم أحمد زكي رحمة الله عليهما.. أسعدونا بفنهم الجميل ومبروك جائزة أحسن ممثل للنجم الرائع صديقي العزيز كريم عبد العزيز عن فيلم بيت الروبي.. شعار المهرجان فلسطين في القلب”.

إلهام شاهين: أشكر المهرجان المصري الأمريكي للسينما على إقامة دورة لدعم فلسطين



كما حرصت النجمة إلهام شاهين على التوجيه الشكر لإدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة من مهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون معلقة: "شكرًا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون.. وشكرًا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعًا".

وتابعت إلهام شاهين: "وشكرًا على اختيارك فيلم الافتتاح عن شيرين أبوعاقلة الإعلامية الفلسطينية التي اغتالتها أيادي الاحتلال الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا.. شكرا للجالية العربية الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. مبروك تكريم الفنانة لبلبة وعمرو يوسف والمخرج هاني لاشين.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايما مشرفين مصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين في القلب".