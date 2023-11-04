انت الان تتابع خبر بعد 18 عام على رحيله.. وصايا الفنان أحمد زكي الأخيرة لعائلته لم ينفذوها أبداً!! شقيقته كشقت السر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الإعلامي محمد الباز أنه تلقى رسالة من أحمد فتح الله الصديق المقرب للفنان الراحل أحمد زكي، يبلغه فيها أنه قبيل وفاة الأخير وفي رحلته مع المرض ، تفاجأ يخبره بأمنيته.

وأضاف: قال لي أحمد زكي إنه يتمنى بناء مسجدًا باسمه ، ويكون أول شخص يصلي فيه ، ويكون أول شخص يُصلى عليه فيه.وتابع: القدر لم يمهل أحمد زكي لتنفيذ تلك الوصية وأناشد رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي بتنفيذ تلك الوصية وبخاصة إنه غير محتاج لهذا المال الذي ورثه.

كما كشفت منى عطية جمعة، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، عن وصية الفنان الراحل لها، موضحة أنه أكد عليهم عدم ظهورهم في أي لقاءات إعلامية بعد وفاته.

وقالت مني جمعة، في لقاء سابق إن الفنان الراحل لم يكن أخا كبيرا لهم ولكنه كان بمثابة الأب بكل ما تحمل الكلمة من معنى: "من ساعة ما شوفنا تقرير تبديد مقتنياته مش عارفين ننام ولا نقعد ولا نعمل أي حاجة".

وأضافت أن الفنان قد أوصاها قبل وفاته: "أنا عايز أوصيكي يا حبيبتي إنكم بعد موتي متعملوش لقاء صحفي أو تلفزيوني، لأن فيه حاجات بتبقى غير الحقيقة"، موضحة أن والدتهم قد طلبت من الفنانة يسرا عدم الحديث مع أي وسيلة إعلامية: "الصراحة هي احترمت ده ومنعت أي وسيلة إعلام تتكلم معانا احتراما لوصية أحمد زكي".

وأكدت أن بيع مقتنياته من قبل رامي الأخ غير الشقيق لـ"هيثم"، استدعى ظهورهم على شاشة التلفاز لإظهار الحقيقة: "مقتنيات أحمد زكي هي ملك الشعب المصري كله، إزاي يتم التهاون فيها بالشكل ده"، مشيرة إلى أنها اتصلت مع الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، وطلبت منه عدم حاجتنا إلى ميراث أحمد زكي، بينما طلبنا مقتنياته الشخصية فقط: "طلبنا كل اللي يخص أخويا".