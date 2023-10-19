نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع القضية الفلسطينية..نجوم الفن يأجلون حفلاتهم نظرًا للأوضاع الراهنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عدد من نجوم الغناء إلغاء حفلاتهم الغنائية، التي كان من المقرر إقامتها للاحتفال مع الجمهور؛ وذلك تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وكان ومن بين هؤلاء النجوم المطرب وائل جسار، والفنان محمد عبده، والفنانة أنغام والفنانة نانسي عجرم.



الفنان وائل جسار

أعلن الفنان وائل جسار تأجيل حفله في الكويت، والذي كان من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.



الفنانة أنغام

أعلنت الفنانة أنغام، تأجيل حفلها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة 20 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما تعرضوا له خلال حربهم مع الإسرائيلين.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين تم تأجيل حفلة يوم 20 أكتوبر في دبي.. ادعوا لهم بالنصر والسلامة.



الفنان محمد عبدة

أجلت شركة روتانا حفل الفنان محمد عبده، والذي كان المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر لعام 2023، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة في فلسطين.

الموسيقار عمر خيرت

أعلن الموسيقار عمر خيرت، إلغاء جميع حفلاته المقبلة، وذلك بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني، من مأساة بسبب قصف الكيان الصهيوني، على غزة وسقوط الآلاف من الضحايا والأطفال الأبرياء.



وكتب الموسيقار عمر خيرت، منشورًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُعلن فيها تأجيل جميع حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة، إذ قال: نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل حفلات الموسيقار عمر خيرت حتى إشعار آخر.



الفنانة نانسي عجرم

أعلنت إدارة مسرح “هلا بالمجاز” في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة عن تأجيل الحفلة الغنائية التي كانت ستحييها النجمة نانسي عجرم والموزع الموسيقي في مانوكيان والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ ١١ نوفمبر القادم.

وكتبت صفحة المهرجان: "تعلن إدارة مسرح المجاز عن تأجيل الحفلة الغنائية التي تحييها الفنانة نانسي عجرم والموسيقار في مانوكيان والتي كان من المقرر إقامتها بتاريخ 11 نوفمبر 2023، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وسيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة في وقت لاحق".