نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. حفل غنائي وطني ببيت السحيمي وصالون كلام ف السيما بسينما الهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الثامنة مساء الخميس 12 أكتوبر حفل فني للفنانه ريم حمدي، حيث تقدم مجموعه من اجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالًا فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء: محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط، محمد العجمي ونبيلة قنديل، ومن الملحنين كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، علي إسماعيل، حلمي بكر ومحمد سلطان.

حفل غنائي احتفالا بذكرى نصر اكتوبر



يتضمن برنامج الحفل أغاني: "يا حبيبتي يا مصر"، "دولا مين،" "حلوة بلادي السمرا "، "أم البطل"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بحبك يامصر"، "تعيشي يا بلدي"، "طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.



نبذة عن المطربة ريم حمدي

جدير بالذكر أن ريم حمدي صوليست بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لبدار الأوبرا المصرية، ومطربة مُعتمدة بالإذاعة والتليفزيون، كما شاركت بالعديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر في مهرجانات دولية مثل مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا.



كلام فالسيما بالهناجر والحرية للإبداع



من ناحية أخرى،تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الاوبرا المصريه التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعه مساء الخميس 12 اكتوبر، صالون "كلام فالسيما" مع المخرج اشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده"، كما يقام الصالون فى السابعه مساء الخميس 19 اكتوبر بمركز الحرية بالإسكندرية.



مواعيد صالون كلام فالسيما

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية.