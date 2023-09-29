انت الان تتابع خبر قصي خولي ينفجر غضب ويخرج عن طوره ويحكي اسرار وخفايا خلافه مع نادين نسيب نجيم..ما قاله صادم ويشيب له الرأس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف النجم السوري قصي خولي في برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد في دبي، وخلال الحلقة تحدث عن العديد من الأسرار الشخصية والمهنية.

وقد وجه قصي انتقادًا إلى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم وفريق عمل مسلسل "2024" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2024. يجمع المسلسل نادين والنجم السوري محمد الأحمد لأول مرة، وهو من كتابة بلال شحادات.

ويعتبر تكملة لمسلسل "عشرين عشرين" الذي جمع نادين وقصي قبل عامين. وعبر قصي عن استياءه إذا كانت الشائعات التي تتحدث عن أن مسلسل "2024" هو امتداد لمسلسل "2020" صحيحة، وأعرب عن خيبة أمله من طاقم العمل قائلاً: "سوف أشعر بالحزن لأنني كنت أحد أعمدة المسلسل".وأوضح قصي أنه بعد مسلسل "وأخيراً" الذي جمعه بنادين في رمضان الماضي، شعر الثنائي بضرورة الانفصال والاكتفاء بما قدماه معًا، حتى لا يشعر الجمهور بالملل.

وأعرب قصي عن سعادته بنجاح مسلسل "وأخيراً"، على الرغم من تقليص عدد الحلقات من 30 إلى 15، واستياء نادين من طريقة إخراجه وتقليصه وحذف العديد من المشاهد. واعترف قصي بأن هناك أخطاء حدثت في تقليص وحذف المشاهد.

يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية، وليس الشركة المنتجة بمفردها، كما أكد قصي. وأشار أيضًا إلى أن المسلسل كان الأكثر تداولًا خلال شهر رمضان، على الرغم من ذلك. ولم يكشف قصي عن تفاصيل المسلسل القادم الذي سيجمعه بالنجمة اللبنانية دانييلا رحمة، ولكن من المتوقع عرضه خلال موسم دراما رمضان عام 2024، وسيتمحور حول قصة اجتماعية.

تحدث قصي أيضًا عن التحديات التي تواجه إعادة تصوير الدراما الأجنبية باللغة العربية، واعتبر أنه لا يوجد قيمة في تقديم فريق من الممثلين والكتاب والمبدعين لإعادة صناعة عمل فقط لعرضه على التلفزيون بصيغة ولغة أخرى، بل إنه يعتبر عملاً نسخة وفقدان للروح الأصلية.