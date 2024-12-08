فن ومشاهير

فن ومشاهير

كندة علوش تعلن شفائها التام من مرض السرطان.. تفاصيل

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كندة علوش تعلن شفائها التام من مرض السرطان.. تفاصيل

أعلنت الفنانة كندة علوش تعافيها التام من مرض السرطان، بعد رحلة طويلة مع الأدوية والمتابعات الطبية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث نشرت كندة علوش صورة لها وعلقت عليها قائلة:" اليوم أعلن شفائي التام من السرطان.. باركولي 8/12/2024". منشور...

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فن ومشاهير

بالصور …ليلة رقص معاصر تبدأ أولى لياليها بمكتبة الإسكندرية

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بالصور …ليلة رقص معاصر تبدأ أولى لياليها بمكتبة الإسكندرية

افتتحت مساء أمس السبت أولى فعاليات "ليلة رقص معاصر" في دورتها الثامنة بمكتبة الإسكندرية، بعد أن اختتمت فعالياتها بالقاهرة مساء الجمعة الماضي، وتمتد العروض حتى السابعة مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية. تفاصيل العرض وتقدم "ليلة رقص معاصر" بمدينة الإسكندرية برنامج عروض...

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