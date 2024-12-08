فن ومشاهير

افتتحت مساء أمس السبت أولى فعاليات "ليلة رقص معاصر" في دورتها الثامنة بمكتبة الإسكندرية، بعد أن اختتمت فعالياتها بالقاهرة مساء الجمعة الماضي، وتمتد العروض حتى السابعة مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية. تفاصيل العرض وتقدم "ليلة رقص معاصر" بمدينة الإسكندرية برنامج عروض...

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