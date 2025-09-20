دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض تدريجي لتكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم وسط ترقب مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض تدريجي لتكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3647.75 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 3681.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 41.88 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1381.69 دولار فيما تقدم البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1155.98 دولار.

