انخفاض سعر نفط عُمان

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 69 دولارا أمريكيا و43 سنتا للبرميل. انخفاض سعر نفط عُمانبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 69 دولارا أمريكيا و43 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان اليوم انخفاضا بلغ دولارا أمريكيا و15 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والبالغ 70 دولارا أمريكيا و58 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 71 دولارا أمريكيا و20 سنتا للبرميل، مرتفعا دولارا أمريكيا و83 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.

