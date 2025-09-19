تراجع أسعار الذهب عالمياً
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني ربح، بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة وسط توقعات بخفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3684.10 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس ذروة قياسية بلغت 3702.95 دولاراً أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3718.50 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 41.98 دولاراً للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولاراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الذهب عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.