استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض الفائدة هذا الأسبوع، وبقيت المكاسب محدودة وسط جني الأرباح وارتفاع الدولار. استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض الفائدة هذا الأسبوع، وبقيت المكاسب محدودة وسط جني الأرباح وارتفاع الدولار. واستقرت أسعار الذهب عند 3642.65 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3680.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 42.20 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1397.59 دولار، والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1197.88 دولار.

