ارتفاع أسعار الأسهم الأوروبية
ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 556.2 نقطة، مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8 بالمائة.
وأدى تقرير عن عروض استحواذ مقدمة من شركتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا إلى ارتفاع سهم شركة روبيس الفرنسية لتجارة الوقود بالتجزئة 6.7 بالمائة، متصدرا قائمة مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حيث تقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليار دولار.
وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة، مع صعود أسهم بنوك محلية مثل سوسيتيه جنرال الذي صعد 1.3 بالمائة، بينما ارتفع كل من بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول نحو 0.9 بالمائة.
