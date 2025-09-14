بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 68.20 نقطة، أي نسبة 0.78 في المئة، ليبلغ مستوى 8784.83 نقطة.

وتم تداول 514.3 مليون سهم، عبر 24040 صفقة نقدية بقيمة 104.6 مليون دينار "نحو 319 مليون دولار".

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 66.27 نقطة، ما يعادل 0.84 في المئة، ليبلغ مستوى 8002.73 نقطة من خلال تداول 316.9 مليون سهم عبر 15462 صفقة نقدية بقيمة 46.19 مليون دينار "نحو 140.8 مليون دولار".

كما كسب مؤشر السوق الأول 72.05 نقطة، أي 0.77 في المئة، ليبلغ مستوى 9413.99 نقطة، من خلال تداول 197.3 مليون سهم عبر 8578 صفقة بقيمة 58.4 مليون دينار "نحو 178.12 مليون دولار".

وأضاف مؤشر "رئيسي 50"، 80.86 نقطة، أي نسبة 0.99 في المئة، ليبلغ مستوى 8251.41 نقطة من خلال تداول 250 مليون سهم عبر 10531 صفقة نقدية بقيمة 38.5 مليون دينار "نحو 117.4 مليون دولار".