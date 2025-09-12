الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً

الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاًسجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، مدعومة ببيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3645.04 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار أمس الأول الثلاثاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.1 في المئة إلى 3682.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 41.13 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1392.55 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1181.56 دولار.