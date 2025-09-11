الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولارارتفعت أسعار الذهب اليوم متماسكة فوق مستوى 3600 دولار، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الشهر الجاري، وفي ظل ترقب تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء. بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولار، في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولار.