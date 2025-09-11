ارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم اليابانية

ارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم اليابانيةارتفعت أسعار مؤشرات الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت، مع تقييم المتعاملين للبيانات الاقتصادية بحثًا عن إشارات على تحولات في سياسة البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وصعد المؤشر نيكي 225 بنسبة 0.3 % إلى 43604.15 نقطة، بعد تراجعه 0.4 % في الجلسة السابقة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.2 %.

وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة جديدة خلال الليل بعد أن عزز تعديل بالخفض في بيانات الوظائف توقعات تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا لدعم الاقتصاد.

وارتفع 88 سهمًا على المؤشر نيكي مقابل هبوط 136 سهمًا حيث كان أكبر الرابحين هو سهم كانساي إلكتريك باور، الذي قفز ستة بالمائة بعد تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن شركة الاستثمار إليوت مانجمنت أصبحت أحد أكبر ثلاثة مساهمين في الشركة.

وسهم فوجيكورا، الموردة لشركة أبل، كان ثاني أكبر الرابحين بارتفاع بلغ 5.5 %.

أما أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي فهو سهم مازدا موتور الذي انخفض 2.9 %، يليه سهم دينسو الذي تراجع 2.8 %.