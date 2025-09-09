ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد ارتياح أولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج في المنطقة، جزئيًا على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرنسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1 بالمائة إلى 552.69 نقطة، مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3 بالمائة.

وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمائة في التعاملات المبكرة، في حين استقرت السندات الأطول أجلًا في ظل استعداد الأسواق لاختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لمن سيكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.

وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.

وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7 بالمائة بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم "أنجلو تيك".

وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمائة بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62 بالمائة من أسهم مصرف ميديوبانكا. وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7 بالمائة.