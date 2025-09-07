بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 0.37 نقطة، ليبلغ مستوى 8504.45 نقطة.

وتم تداول 400.7 مليون سهم عبر 19845 صفقة نقدية بقيمة 84.9 مليون دينار (258.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 34.85 نقطة، أي بنسبة 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 7851.64 نقطة، من خلال تداول 190.2 مليون سهم عبر 9393 صفقة نقدية بقيمة 33.12 مليون دينار (101 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9.19 نقطة، أي بنسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 9087.49 نقطة، من خلال تداول 210.4 مليون سهم عبر 10452 صفقة بقيمة 51.8 مليون دينار (157.9 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 42.94 نقطة، أي بنسبة 0.53 في المئة، ليبلغ مستوى 8010.94 نقطة، من خلال تداول 151.3 مليون سهم عبر 6024 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار (82 مليون دولار).