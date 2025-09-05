استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم وسط تريّث المستثمرين في ظل مخاوف إزاء سوق السندات.

وتأرجح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في المعاملات المبكرة واستقر عند 546.93 نقطة.

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.2 بالمائة، مع تراجع سهمي توي الألمانية للسفر وإيزي جيت بأكثر من أربعة بالمائة لكل منهما.

وخسر سهم شركة جيت2 البريطانية للطيران الاقتصادي ربع قيمته بعد أن توقعت الشركة أن تكون الأرباح التشغيلية للعام بأكمله قرب الحد الأدنى من توقعاتها.

وتراجع سهم بورشه للسيارات واحدًا بالمائة تقريبًا، إذ من المنتظر نزول سهم شركة صناعة السيارات الفاخرة إلى مؤشر الشركات الألمانية متوسطة القيمة بعد الخسائر التي لحقت بأسهمها في الآونة الأخيرة بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في الصين إحدى الأسواق الرئيسة للشركة.

وساد الحذر مع عودة المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المموّل بالديون في الأسواق المتقدمة هذا الأسبوع، مما أحدث تقلبات في الأسهم الأوروبية والسندات ذات الآجال الأطول.