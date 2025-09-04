أسعار الذهب ترتفع 1%واصل الذهب ارتفاعه القياسي اليوم بدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر الجاري، في حين زادت حالة الضبابية العالمية من الطلب على الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 3562.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3565.57 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدًا بالمائة إلى 3627.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية، بدعم من موجة صعود الذهب، 0.8 بالمائة إلى 41.22 دولار، في أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

وقفز البلاتين 2.1 بالمائة إلى 1432.12 دولار، وصعد البلاديوم 1.6 بالمائة إلى 1152.68 دولار.