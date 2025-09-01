الذهب يتألق عند قمة 4 أشهر

الذهب يتألق عند قمة 4 أشهرارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر يوم الاثنين، مدعوماً بزيادة الرهانات على خفض الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة هذا الشهر، مما عزز جاذبية المعدن النفيس، فيما صعدت الفضة لتتجاوز حاجز 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.8% إلى 3477.39 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 أبريل نيسان. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.8% إلى 3545.50 دولاراً.

أما الفضة الفورية فقد ارتفعت 1.6% إلى 40.31 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.9% إلى 1376.95 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1118.12 دولاراً.