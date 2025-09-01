انكماش نشاط المصانع في الصين

انكماش نشاط المصانع في الصينانكمش النشاط الصناعي في الصين في أغسطس الجاري، مسجلا خمسة أشهر متتالية من التراجع، وفقا لمسح رسمي صدر اليوم الاحد، بعد تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما أخرى.

وقالت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء إن مؤشر مديري المشتريات الصيني في قطاع التصنيع ارتفع من 3ر49 في يوليو الماضي إلى 4ر49 في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ التراجع عن الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وجاءت نتائج المسح بعد أسابيع من تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوما. لكن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة لا تزال تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.