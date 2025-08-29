انخفاض الأسهم الأوروبية

انخفاض الأسهم الأوروبيةانخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب المستثمرين مجموعة بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو وتقرير عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة ليصل إلى 552.41 نقطة، وسيتجه نحو أول خسارة أسبوعية في شهر إذا استمر الاتجاه الحالي.

وأثرت المخاوف بشأن تمرير بعض القرارات البرلمانية المهمة في فرنسا، واستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على المؤشر هذا الأسبوع.

وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين بأقل قليلاً من المتوقع في أغسطس، وستصدر البيانات الألمانية وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وقد تسلط بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر مفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم، الضوء على كيفية تأثر الأسعار بأحدث الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وذلك بعد التصريحات التي تميل للتيسير النقدي التي أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي.