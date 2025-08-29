استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية مرتقبة هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تقدم مؤشرات حول السياسة النقدية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3390.91 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس الجاري.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3446.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 38.66 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1343.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1094.42 دولار.