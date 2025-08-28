الدولار يتعافى قليلاً

الدولار يتعافى قليلاًتعافى الدولار قليلا، اليوم الأربعاء، بعد تجدد قلق المستثمرين حيال استقلالية البنك المركزي الأمريكي، عقب أحدث محاولة من جانب الرئيس الأمريكي لتوسيع سلطته عليه، والذي حدّ من مكاسب العملة الأمريكية.

وتراجع الدولار في البداية بسبب هذه التطورات لكنه استعاد بعض قوته اليوم، إذ ارتفع 0.33 بالمائة مقابل الين ليصل إلى 147.93 في حين تراجع اليورو 0.24 بالمائة ليصل إلى 1.1614 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23 بالمائة إلى 1.3448 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة إلى 98.47.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.27 بالمائة إلى 0.5845 دولار أمريكي.