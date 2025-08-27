بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 60.94 نقطة، ما يعادل نسبة 0.71 في المئة، ليصل إلى مستوى 8579.72 نقطة.
وجرى، خلال جلسة التعاملات، تداول 561.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 25345 صفقة نقدية، بقيمة 153.4 مليون دينار (نحو 467.8 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 47.44 نقطة، أي بنسبة 0.60 في المئة، ليصل إلى مستوى 7878.09 نقطة، من خلال تداول 223.2 مليون سهم، عبر إبرام 13416 صفقة نقدية بقيمة 32.3 مليون دينار (نحو 98.5 مليون دولار).
كما تراجع مؤشر السوق الأول بـ67.33 نقطة، أي بنسبة 0.73 في المئة، ليصل إلى مستوى 9178.68 نقطة، عقب تداول 338 مليون سهم، عبر تنفيذ 11029 صفقة نقدية، بقيمة 121.11 مليون دينار (نحو 369.3 مليون دولار).
في المقابل، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 4.21 نقطة، ما يعادل نسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 7989.76 نقطة، في أعقاب تداول 151.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 7865 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار (حوالي 76.2 مليون دولار).
