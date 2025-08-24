بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 15.34 نقطة، أي بنسبة 0.18 في المئة، ليبلغ مستوى 8650.50 نقطة.

وتم تداول 536.5 مليون سهم عبر 24321 صفقة نقدية بقيمة 112.7 مليون دينار كويتي (343.7 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 34.84 نقطة، أي بنسبة 0.44 في المئة، ليبلغ مستوى 7945.59 نقطة، من خلال تداول 284.4 مليون سهم عبر 13840 صفقة نقدية بقيمة 38.15 مليون دينار (116.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 28.62 نقطة، أي بنسبة 0.31 في المئة، ليبلغ مستوى 9253.78 نقطة، من خلال تداول 252.13 مليون سهم عبر 10481 صفقة بقيمة 74.6 مليون دينار (227.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 26.9 نقطة، أي بنسبة 0.34 في المئة، ليبلغ مستوى 7964.37 نقطة، من خلال تداول 197.3 مليون سهم عبر 8898 صفقة نقدية بقيمة 30.4 مليون دينار (92.7 مليون دولار).