تراجع سعر الدولار
تراجع سعر الدولار اليوم وسط تخوّف المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية فإن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية شهد استقرارًا عند 98.301 نقطة.
وحافظ الين الياباني على مكاسبه السابقة، حيث استقر عند 147.41 مقابل الدولار فيما سجل اليورو 1.1642 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.34535 دولار.
وفيما يخص العملات الأخرى، تكبد الدولار النيوزيلندي خسائر حادة، ليبلغ 0.58205 دولار أمريكي بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل الماضي.
