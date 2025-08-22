تراجع طفيف في أسعار الذهب عالمياً

تراجع طفيف في أسعار الذهب عالمياًانخفضت أسعار الذهب قليلا بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو توافقا على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وتراجع الذهب في بداية المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 3340.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بـ0.2 في المئة إلى 3382.30 دولار.

وخسرت الفضة أيضا نسبة 0.2 في المئة خلال المعاملات الفورية إلى 37.83 دولار للأوقية، والبلاتين نسبة واحد بالمئة إلى 1326.93 دولار، والبلاديوم نسبة 0.8 في المئة إلى 1105.12 دولار.