تراجع طفيف في أسعار الذهب عالمياً
انخفضت أسعار الذهب قليلا بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو توافقا على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وتراجع الذهب في بداية المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 3340.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بـ0.2 في المئة إلى 3382.30 دولار.
وخسرت الفضة أيضا نسبة 0.2 في المئة خلال المعاملات الفورية إلى 37.83 دولار للأوقية، والبلاتين نسبة واحد بالمئة إلى 1326.93 دولار، والبلاديوم نسبة 0.8 في المئة إلى 1105.12 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع طفيف في أسعار الذهب عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.