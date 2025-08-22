انخفاض المؤشرات اليابانية

انخفاض المؤشرات اليابانيةانخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي، مع تسجيل عوائد السندات الحكومية أعلى مستوى منذ 17 عامًا، وسط عمليات جني المستثمرين للأرباح للاستفادة من المكاسب السابقة، بعد تدفقات استثمار أجنبي غير مباشر هي الأكبر منذ أربعة أشهر.

وذكرت بورصة طوكيو للأوراق المالية، أن مؤشر نيكي الياباني الذي يضم 225 إصدارًا أنهى جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.65 بالمائة أي ما يعادل 278.38 نقطة ليغلق عند 42610.17 نقطة، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52 بالمائة أي ما يعادل 15.96 بالمائة ليغلق عند 3082.95 نقطة.

وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة تقارب 0.18 بالمائة إلى 147.59 ين في التعاملات الصباحية، في حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات تقريبًا عند 1.609 بالمائة، بعدما لامس 1.615 بالمائة وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وانخفض سهم سوفت بنك جروب بنسبة 2.01 بالمائة أي ما يعادل 300 ين ليصل إلى 14590، كما تراجع سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق بنسبة 2.41 بالمائة أي ما يعادل 505 ينات ليصل إلى 20420.