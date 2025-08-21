الذهب بأدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب بأدنى مستوى في 3 أسابيعتراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة "جاكسون هول" التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3313.51 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 3355.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 37.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1308.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1106.83 دولار.