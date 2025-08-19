ارتفاع بورصة موسكو

ارتفاع بورصة موسكوصعدت بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق مباحثات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واحتمال رفع العقوبات عن التعامل مع روسيا.

وارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.76% إلى 3002.73 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.65% إلى 1174.84 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 0.17% إلى 11.16 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.

أما في سوق "فوركس" انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 0.05% إلى 80.21 روبل، وجاء ذلك خلافا لليورو الذي صعد بنسبة 0.60% إلى 94.119 روبل.