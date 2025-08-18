الذهب ينتعش من أدنى مستوياته
ارتفع الذهب اليوم، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.64 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس.. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3391.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1346.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1126.85 دولار للأوقية.
