ارتفاع الأسهم الآسيوية

ارتفاع الأسهم الآسيويةصعدت غالبية الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين.

وارتفعت الأسواق الصينية بعد تسجيل صعود مؤشر CSI 300 بنسبة 0.9 بالمائة ومؤشر شنجهاي المركب 0.4 بالمائة، بينما اكتفى مؤشر هانج سنج في هونج كونج بمكاسب طفيفة بلغت 0.2 بالمائة بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا.

وفي الهند، قفزت العقود الآجلة لمؤشر Nifty 50 بنسبة 1.2 بالمائة، ما يشير إلى افتتاح قوي بعد عطلة نهاية الأسبوع، بدعم من توقعات بتأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة بنسبة 50 بالمائة على الصادرات الهندية.

وشهدت الأسهم اليابانية أداءً لافتًا حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.8 بالمائة، ومؤشر توبكس 0.5 بالمائة ليسجلا مستويات قياسية جديدة.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3 بالمائة مع هبوط أسهم التكنولوجيا، فيما استقر مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي دون أعلى مستوياته الأخيرة، متأثرًا بخسائر في أسهم التعدين والطاقة.