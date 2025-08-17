بورصة مسقط تحقق مكاسب جديدة
حققت بورصة مسقط مكاسب جديدة، الأسبوع الماضي، دفعت المؤشر الرئيسي للصعود فوق مستوى 4930 نقطة، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بـ80 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ82 نقطة وأغلق على 1919 نقطة، كما ارتفع مؤشر القطاع المالي 32 نقطة، وصعد المؤشر الشرعي إلى 477 نقطة مرتفعا 7 نقاط، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 39 نقطة.
وشهد الأسبوع الماضي مستويات مرتفعة من التداول عند 121.2 مليون ريال عماني، وسجلت الصفقات المنفذة ارتفاعا بنسبة 28 في المئة، متجاوزة 13 ألفا و700 صفقة، كما ارتفعت أسعار 32 ورقة مالية، فيما تراجعت أسعار 32 ورقة مالية واستقرت 23 ورقة مالية عند مستوياتها السابقة.
