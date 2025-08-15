الذهب يتجه لهبوط أسبوعي
تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي، بعدما تسببت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار (50) نقطة أساس في سبتمبر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمائة إلى (3333.58) دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن الأصفر (1.9) بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل (0.1) بالمائة إلى (3378.90) دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمائة إلى (37.89) دولار للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمائة إلى (1351.78) دولار، وتراجع البلاديوم (0.4) بالمائة إلى (1140.69) دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتجه لهبوط أسبوعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.