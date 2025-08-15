الذهب يتجه لهبوط أسبوعي

الذهب يتجه لهبوط أسبوعيتراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتسجيل هبوط أسبوعي، بعدما تسببت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع في انحسار الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة بمقدار (50) نقطة أساس في سبتمبر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية (0.1) بالمائة إلى (3333.58) دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض المعدن الأصفر (1.9) بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل (0.1) بالمائة إلى (3378.90) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمائة إلى (37.89) دولار للأوقية، وانخفض البلاتين (0.3) بالمائة إلى (1351.78) دولار، وتراجع البلاديوم (0.4) بالمائة إلى (1140.69) دولار.