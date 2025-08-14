إتلاف 360 مليون ريال في صنعاء

إتلاف 360 مليون ريال في صنعاءأعلن البنك المركزي اليمني عن البدء في تنفيذ عملية إتلاف الأوراق النقدية فئة الخمسين ريالاً بقيمة إجمالية تبلغ (360) مليون ريال، وفقًا لخططه المتعلقة بترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه واستنادًا إلى اختصاصاته القانونية في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، ودوره في حماية الاقتصاد الوطني، بدأ البنك في تنفيذ عملية إتلاف الأوراق النقدية فئة الخمسين ريالاً.

وأشار إلى أن عملية الإتلاف تُنفذ بالتوازي مع سك عملة معدنية لنفس الفئة، وباستخدام تقنيات تضمن التخلص الكامل من الأوراق النقدية غير القابلة للتداول.

وحث البنك المركزي المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية على استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة (250) ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك وفروعه في المحافظات.. مؤكدا على أهمية الحفاظ على العملة الوطنية من أجل نظام نقدي قوي ومستدام.