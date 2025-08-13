دوت الخليج -

الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولارارتفع الذهب اليوم، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.