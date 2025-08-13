بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 59.54 نقطة أي بنسبة 0.69 في المئة ليبلغ مستوى 8689.35 نقطة.
وتم تداول 430.7 مليون سهم عبر 26317 صفقة نقدية بقيمة 99.2 مليون دينار كويتي (302.5 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 65 نقطة أي بنسبة 0.84 في المئة ليبلغ مستوى 7779.54 نقطة من خلال تداول 229.15 مليون سهم عبر 15725 صفقة نقدية بقيمة 38.5 مليون دينار (117.4 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 61.12 نقطة أي بنسبة 0.66 في المئة ليبلغ مستوى 9345.65 نقطة من خلال تداول 201.5 مليون سهم عبر 10592 صفقة بقيمة 60.6 مليون دينار (184.8 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 116.71 نقطة أي بنسبة 1.52 في المئة ليبلغ مستوى 7818.10 نقطة من خلال تداول 179.8 مليون سهم عبر 9555 صفقة نقدية بقيمة 28.9 مليون دينار (88.14 مليون دولار).
