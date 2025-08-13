الذهب يرتفع بعد انخفاض حاد

الذهب يرتفع بعد انخفاض حادارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدًا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الماضي عند 3405.40 دولار.

وخسر الذهب 1.6 بالمائة أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمائة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1145.47 دولار.