الذهب يرتفع بعد انخفاض حاد
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدًا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 3354.91 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الماضي عند 3405.40 دولار.
وخسر الذهب 1.6 بالمائة أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمائة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمائة إلى 1145.47 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع بعد انخفاض حاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.